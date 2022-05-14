"Uluslararası Geçmişten Günümüze Afrika'da Medya Sempozyumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika

"Uluslararası Geçmişten Günümüze Afrika'da Medya Sempozyumu", yerli ve yabancı birçok kişinin katılımıyla İstanbul'da başladı.

14-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen sempozyum, ilk gün yüz yüze, ikinci gün çevrim içi oturumlarla devam edecek.

Türk akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra Sudan, Çad ve Malili yazarların da katılacağı sempozyumda, Afrika'da medyaya dair kıta ülkelerinin basın yayın tarihi, devlet-medya ilişkisi, basın özgürlüğü, yazılı basın, televizyon, radyo ve sinema endüstrisi gibi konular ele alınacak.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, sempozyumla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da medyanın, önyargıları önlemek için incelenmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Afrika ile ilgili bilgilerin çoğunun batı merkezli kuruluşlardan geldiğine işaret eden Kavas, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika ile ilgili medyada yayınlanan bilgiler, nasıl verilmek isteniyorsa o şekilde veriliyor. Bu da değerli bilgi kabul ediliyor. Afrika ile ilgili yanılgıların gelecekte devam etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla Afrikalılar ile olabildiği kadar medya kuruluşları aracılığıyla karşılıklı bilgi ve haber alışverişi yapmamız lazım. Bu bilgileri başta AA ve TRT aracılığıyla dünyaya verirken de daha gerçekçi ve algıdan uzak verebilme imkanına sahibiz."

"Afrika medyası alanındaki çalışmalar, yok denecek kadar az"

Sempozyumda sunulan bildiriler, bir araya getirilerek kitap olarak okuyuculara sunulacak.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi ve Afrika üzerine araştırmalarda bulunan Tuğrul Oğuzhan Yılmaz, "Ülkemizde Afrika kıtasıyla ilgili çalışmaları incelediğimizde bunların literatürde sınırlı bir yere sahip olduğunun altını çizmemiz gerekir. Son zamanlarda bu alanda yapılan yeni akademik çalışmalar olsa da henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Bu anlamda özellikle Afrika medyası alanındaki çalışmalar, yok denecek kadar az." diye konuştu.

Kıta ülkelerinin basın yayın tarihini incelemek adına düzenlenen sempozyumun, kıta ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandıklarını belirten Yılmaz, sempozyumda sunulan metinleri kitaplaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, "Daha önce temas ettiğimiz Afrika'daki medya mensupları ile yaptığımız görüşmelerde ve ortak çalışmalarda önemli tecrübeler kazandık. Hiç şüphesiz basın yayın alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Belirli kıta ülkelerinin yer aldığı bu tür bilimsel toplantı ve çalışmaları önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı şekilde ve yenilerini de yapmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) Koordinatörü Dr. Ensar Küçükaltan ise "Bugün atılan bu adımın, ilişkilere çok önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz. AKEM olarak bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Afrika tarihi üzerine araştırmalarda bulunan Moussa Hissein Moussa da Afrika'nın dışarıdan nasıl görüldüğünün bir Afrikalı için önemli olduğuna işaret ederek, "Uzun zamandır Afrika'daki olaylar, tek taraflı yayınlanıyor. Bu nedenle bugünkü program çok önemli. Afrika'yı gezen, gören kişilerin tecrübelerini dinlemekten memnun oldum." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında medya alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de amaçlandığı sempozyuma destek veren kurumlar arasında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM), Türk- Libya Dostluk Derneği, Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM), Fas'tan Uluslararası Rabat Üniversitesi Küresel Çalışmalar Merkezi, Senegal'den Şeyh Anta Diop Üniversitesi Bilişim Bilimi ve Teknoloji Merkezi, Somali'den Frontier Üniversitesi ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Cape Town Üniversitesi bulunuyor.

Yarın sona erecek sempozyumun sonunda toplam 21 bildiri yayımlanacak.