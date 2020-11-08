Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach Japonya'ya gidiyor - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach Japonya'ya gidiyor

08.11.2020 09:17
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach Japonya'ya gidiyor, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmesinden bu yana ilk kez Japonya'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmesinden bu yana ilk kez Japonya'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun tartışmaların ardından 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın dev organizasyonun ertelenmesinin ardından ilk kez Japonya'yı ziyaret etmeye hazırlandığı bildirildi. 15 Kasım itibarıyla Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Tokyo Valisi Yuriko Koike ile görüşmek üzere ülkeye geleceği ifade edilen Bach'ın, 18 Kasım'a kadar Tokyo'da olacağı ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ile de toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.

Önemli ziyaret

Geçtiğimiz Mart ayında dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelenmesi konusunda mutabakata varan Bach, etkinliğin 23 Temmuz'da başlayacağını açıklamıştı. Paralimpik oyunlarının yeni açılış tarihi ise 24 Ağustos olarak belirlenmişti. Covid-19 salgını gölgesinde gerçekleşmesi beklenen dev organizasyonda alınacak önleyici tedbirlerin IOC ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi arasında tartışılmaya devam etmesi nedeniyle, Bach'ın ziyareti etkinliğe dair detayların netleşmesi için önemli olarak görülüyor. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya, Tokyo, Bach, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach Japonya'ya gidiyor - Son Dakika


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