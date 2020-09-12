Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden İranlı güreşçinin idamına tepki Açıklaması - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İranlı güreşçi Nevid Efkari'nin (27) idam edilmesinin "şok edici" olduğunu bildirdi.

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, "İran'da güreşçi Efkari'nin idam edilmesi çok üzücü bir haber. IOC, bu haber karşısında şok oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach'ın, hafta içinde İran dini lideri ve cumhurbaşkanına mektup göndererek, İran'ın egemenliğine saygı çerçevesinde Efkari için af dilediği aktarıldı.

Dünyanın dört bir yanından sporcular, IOC, Dünya Güreş Birliği, İran Milli Olimpiyat Komitesi ve İran Güreş Federasyonu'nun idamın gerçekleşmemesi için yaptığı tüm girişimlerin başarıya ulaşamamasının üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklamada, Efkari'nin ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Olay

İran'da 2018 yılındaki protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen ancak ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından cezanın uygulanmaması yönünde çağrı yapılan İranlı güreşçi Nevid Efkari (27) bugün idam edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Efkari'nin hakkında verilen idam cezası sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Şiraz Adilabad Cezaevi'nde infaz edildi.

Ülkede Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2018 Eylül'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Efkari'nin kardeşleri Vahid'e 54, Habib'e de 24 yıl hapis cezası verildi.

Efkari'nin protestolar sırasında devlet su işlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Turkman'ı bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği görüntüler geçen hafta devlet televizyonunda yayınlanmış ancak Efkari'nin idamına karşı çıkanlar itirafların işkence altında alındığını iddia etmişti.

Nevid Efkari, İran'da en popüler spor dallarından biri sayılan güreşte ulusal düzeyde şampiyonluklar elde etmişti. İranlı sporcunun idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası spor camiası ve insan hakları kuruluşları İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.