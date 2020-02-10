Uluslararası tarım fuarında Petlas'a yoğun ilgi

Petlas, dünya tarım sektörünün Türkiye'deki önemli yıllık buluşması AgroExpo İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

Petlas'ın açıklamasına göre, dünyanın önde gelen ve geçen yıl 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin ziyaretçiyle buluşturan AgroExpo Fuarı'nda bu yıl sergilenen traktör ve ekipmanların çoğunda Petlas'ın yerli sermaye, mühendislik ve iş gücüyle ürettiği tarım lastikleri kullanıldı. Bu traktör markalarının arasında, New Holland, Case, Tümosan, Erkunt, Mahindra, Massey Ferguson ve Hattat da yer aldı.



Farklı coğrafyalarda 110'dan fazla ülkeye, yılda 210 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve tarım lastikleri sektöründe küresel rekabetin başarılı oyuncuları arasında yer alan Petlas'ın fuarda yer alan standını Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio da ziyaret etti.

Şirket, fuarda, UN11 römork lastiği ve PT-Trac yeni nesil traktör lastiği gibi yenilikçi ve üstün teknolojili zirai lastiklerinin yanı sıra, F-16 ve SİHA'larda kullanılan uçak lastiklerini de sergiledi.

"Zirai ekipman pazarının büyümesini bekliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Petlas Kurumsal İletişim Yöneticisi Alper Şahin, bugünün ve geleceğin sürdürülebilir tarım trendlerinin tüm gereksinim ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ürün ve çözümleriyle küresel rekabetin içerisinde yer almaktan heyecan duyduklarını bildirdi.

Fuarın yurt içinde ve ihracat pazarlarında büyümek için önemli bir adım olduğunu kaydeden Şahin, Türkiye'de son yıllarda durgun olan zirai ekipman ticaretinin bu yıl büyümesini öngördüklerini anlattı.

Şahin, "Özellikle Türkiye'nin en büyük zirai havzası olan Ege Bölgesi'ndeki çiftçilere, zirai ekipman üreticilerine ve yabancı ülkelerden gelecek satın alım heyetlerine ulaşmayı hedefliyoruz. İzmir AgroExpo, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarında önemli ihracat bağlantıları kurduğumuz bir fuar." ifadelerini kullandı.