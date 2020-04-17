Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva: "Türk cumhuriyetleri birbirlerine daha... - Son Dakika
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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva: "Türk cumhuriyetleri birbirlerine daha...

6 saat önce

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, "Salgın nedeniyle Türk cumhuriyetleri birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor" dedi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva:

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, "Salgın nedeniyle Türk cumhuriyetleri birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor" dedi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifi ve başkanlığıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türk Konseyi'nin (Türk Keneşi) önemini vurgulayan Efendiyeva, "Bilindiği üzere Azerbaycan, geçtiğimiz yıl 7. Bakü Zirvesi'nde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığını devraldı. 10 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanının inisiyatifinde, Türk Keneşi'nin olağanüstü video konferans zirvesi yapıldı" dedi.


"Pandemiye karşı ortak mücalede için bildiri imzalandı"


Efendiyeva, "Kuşkusuz bu konferans tarihi öneme sahip ve birçok açıdan yüksek değerlendirilmesi gereken bir zirvedir. Birincisi, Türk Dünyası ülkeleri arasında bu bir ilkti. Çünkü bu dönemde ve hatta bundan önce pandemi konusunda çeşitli video konferanslar yapılmıştı. Fakat bunun devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilmesi bir ilk oldu ve tüm dünya için örnek oluşturdu" ifadelerini kullandı. Efendiyeva, "Öte yandan Türk dili konuşan devlet başkanları ülkelerindeki son durumla ilgili bilgilerini paylaştılar ve pandemiye karşı ortak mücadele sergileyerek bir bildiri imzaladılar. Aynı zamanda bu konferans dünyaya birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajı oldu" dedi.


Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin video konferansa katılımının Türk Keneşi'nin güvenilirliğini bir daha ortaya koyduğunu belirten Efendiyeva, "Bu hem Türk Keneşi'ne hem de Türk Keneşi'nin üye ve gözlemci ülkelerinin güvenilirliğini bir daha ortaya koydu. Çünkü bu devletlerin her biri dünyada önemli bir yere sahiptir ve Türk Keneşi de bu anlamda büyük potansiyel taşımaktadır" dedi.


"Salgın nedeniyle Türk cumhuriyetleri birbirlerine daha fazla ihtiyacı duyuyor"


İnsanlığı tehdit eden salgın nedeniyle Türk cumhuriyetlerinin birbirlerine daha fazla ihtiyacı olduğunu vurgulayan Günay Efendiyeva, "Bir ailedeki kardeşler birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, Türk cumhuriyetlerinin de o kadar birbirine ihtiyacı var. Çünkü aynı köke, tarihe, milli ve manevi değerlere sahip ülkelerden bahsediyoruz. Hatta bunun ihtiyaçtan ziyade daha çok güven ve itimatla ilgili olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.


Pandemi başlamasından bu yana Türk dilli devletlerin hızlı bir şekilde ülkelerinde gereken izolasyon önlemlerini uyguladıklarını belirten Efendiyeva, "Türk dilli devletler aynı zamanda karşılık beklemeden birbirlerine yardımda bulundular. Öte yandan Türk dilli halklar her zaman temiz, kendi hijyenine ve düzenli yaşamaya önem veren toplumlar olarak tanınmıştır. Dikkat ederseniz, geçmişten bugüne su ve ateş onların günlük yaşamı için her zaman önemli rol oynamıştır" diye konuştu. - BAKÜ

İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

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