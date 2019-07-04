Son Dakika Haberleri: Ümit Boyner Fransa'nın Ekonomi Zirvesi'nde konuşacak
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Ümit Boyner Fransa'nın Ekonomi Zirvesi'nde konuşacak

31 dakika önce

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 5-7 Temmuz tarihleri arasında "Yeniden Güvenmek-Güvenilir Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek" temasıyla 19. kez düzenlenecek zirvede konuşmacı olacak.

Ümit Boyner Fransa'nın Ekonomi Zirvesi'nde konuşacak, System.String[]

"Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence"a Türkiye'den katılım

Fransa'nın Davos'u olarak nitelendirilen ve her yıl Fransa'yla birlikte, tüm Avrupa ve dünyadan önemli ekonomist, kanaat önderi, akademisyen, siyasetçi ve iş insanlarınıağırlayan "Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence"a, bu yıl Türkiye'den de bir konuşmacı katılacak.

Türkiye ile Fransa ve Avrupa Birliği arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Institut du Bosphore'un Bilim Kurulu Eş Başkanlığını da yapan Ümit Boyner, 5 Temmuz Cuma günü teknolojik gelişim ve güven arasındaki ilişkinin ele alınacağı "Teknolojik Gelişime Güvenebilir miyiz?" başlıklı oturumda değerlendirmelerini aktaracak.

Teknolojik gelişmenin küresel ekonomi ve yaşam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirileceği oturumun katılımcıları arasında çok uluslu teknoloji danışmanlık şirketi Capgemini CEO'su Paul Hermelin, ay seyahatleri organize etmek üzere çalışan Fransız start-up'ı Anima kurucusu Alexander Cadain ve teknolojik gelişmelerin çelişkili yönleriyle ilgili yazı ve kitaplarıyla tanınan yazar Evgeny Morozov da bulunuyor.

Fransa'nın Ekonomi Alanındaki En Önemli Organizasyonu

2001 yılından bu yana, Fransız ekonomistlerinin think tank kuruluşu olan "Le Cercle Des Economistes" tarafından organize edilen ve dünya ekonomisini etkileyen düşünce akımlarının ele alındığıbir platforma dönüşen "Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence"a bu yıl Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire, İspanya Ekonomi ve İş Bakanı Nadia Calviño, İngiltere Parlamento Üyesi Ed Miliband and İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström de katılıyor.

5000 dinleyicinin katılması beklenen etkinliğin bu yılki kapanış oturumu ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güvenin yeniden inşasında oynadığı anahtar role dikkat çekmek için sadece kadınların katıldığı bir oturum olarak organize ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:32 Kaynak: Bültenler
Ümit Boyner, Ekonomi, Fransa, Güncel
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