Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

16.01.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümit Karan, Uyuşturucu, 3-sayfa, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:19:14. #7.11#
SON DAKİKA: Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.