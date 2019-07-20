Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Judo Takımı EYOF için Bakü'ye gitti
Son Dakika Spor Haber

Ümit Milli Judo Takımı EYOF için Bakü'ye gitti

36 dakika önce

Azerbaycan'da 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) tatamiye çıkacak kadın ve erkek Ümit Milli judocular, bu sabah havayoluyla başkent Bakü'ye hareket etti.

Ümit Milli Judo Takımı EYOF için Bakü'ye gitti, System.String[]


Azerbaycan'da 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) tatamiye çıkacak kadın ve erkek Ümit Milli judocular, bu sabah havayoluyla başkent Bakü'ye hareket etti.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) bu yıl 15'incisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek bu organizasyonda tatamiye çıkacak kadın ve erkek Ümit Milli takım son çalışmalarını Ankara ve Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tamamlayarak bu sabah havayoluyla bu ülkeye hareket etti.
Judo müsabakaları 24-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek judocuların isimleri ve maç programı şöyle:
24 Temmuz: Kadınlar: 40 Kg: Müberra Güneş, 44 Kg: Merve Azak, 48 Kg Sıla Ersin; Erkekler: 50 Kg: Berat Bahadır, 60 Kg: Muhammed Demirel.
25 Temmuz: Kadınlar: 57 Kg: Özlem Yıldız, 63 Kg: Habibe Afyonlu; Erkekler: 73 Kg: Musa Şimşek.
26 Temmuz: Kadınlar: 70 Kg: Hatice Vandemir, +70 Kg: Hilal Öztürk; Erkekler: 81 Kg: Cem Ata Demirtaş, +90 Kg: Münir Ertuğ.
27 Temmuz: Karma Takımlar müsabakası


- Ankara
Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti Günlük burç yorumları 20 Temmuz 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Sokak düğününde kavga çıktı! Bir çocuk öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:26:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Judo Takımı EYOF için Bakü'ye gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]