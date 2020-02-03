UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem bölgesinde acil sağlık ve yardım hizmeti verdi - Son Dakika
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UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem bölgesinde acil sağlık ve yardım hizmeti verdi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yola çıkan UMKE timinde yer alan Trakya Üniversitesi çalışanları, deprem bölgesindeki çalışmalara yardım etti.

UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem bölgesinde acil sağlık ve yardım hizmeti verdi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yola çıkan UMKE timinde yer alan Trakya Üniversitesi çalışanları, deprem bölgesindeki çalışmalara yardım etti.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin de enkaz altından kurtarıldığı 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yola çıkan Edirne UMKE, 25 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde bölgeye ulaştı. Edirne'den yola çıkan ve aralarında Trakya Üniversitesi çalışanı 3 kişinin de bulunduğu 5 kişilik arama kurtarma timi, 5 gün boyunca deprem bölgesindeki çalışmalarda gönüllü olarak yer aldı. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar arama ve kurtarma çalışmalarına yardımda bulunan ekip, bölgede kaldıkları süre içerisinde yaralıların enkazdan çıkarılmasına yardım ve destekte bulundu.


Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Özcan İlgün, hastanede hemşire olarak görev yapan Ali Kırlı ve yine hastanede radyoloji teknikeri olarak görev yapan Mehmet Serkan Furat'tan oluşan deneyimli ekip, acil sağlık hizmeti görevlerini tamamlayarak Edirne'ye döndü.


Yanlarında sağlık malzemesi, enkaz dinleme cihazları ve enkaz kurtarma ekipmanları bulunan Edirne UMKE timine Uzunköprü Devlet Hastanesinde görevli iki kişi ve bir ambulans da eşlik ederken, ekip, arama kurtarma çalışmaları sonrası bölgedeki iyileştirme çalışmalarına da katıldı. Beş gün süresince enkazdan yaralı ve kazazede çıkarılması çalışmalarına katılan Edirne UMKE ekibi şehrin birçok bölgesine kurulan çadır kentlerde ve sahra hastanelerinde yürütülen acil sağlık hizmetlerine de yardımcı oldu. - EDİRNE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Trakya Üniversitesi, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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