Son Dakika Haberleri: Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi Tahran'da Zarif ile görüştü
Son Dakika Güncel Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi Tahran'da Zarif ile görüştü - Son Dakika

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi Tahran'da Zarif ile görüştü

6 saat önce

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Bin Alevi son 9 ay içinde üçüncü kez Tahran'ı ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zarif ile Bin Alevi'nin bakanlık binasında bir araya geldiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Umman'ın Tahran ile Washington arasında ara buluculuk yapan ülkelerin başında gelmesi dolayısıyla ikilinin ABD-İran müzakerelerini ele aldığı tahmin ediliyor.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, dün yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasındaki ilişkilere yönelik müzakerelerin devam ettiğini belirterek, çıkmaz bir sokakla karşı karşıya olmadıklarını ifade etmişti. Laricani, "Müzakere yapan kişiler var. Maksimum baskı politikası kesinlikle yanlış bir yöntem ve bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bazı ülkeler çaba gösteriyor ve biz de kapıları kapatmadık ancak asıl önemli olan ABD'lilerin bu yöntemin doğru olmadığını anlamalarıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Nükleer anlaşma için de ilk görüşmeler Zarif ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry arasında Umman'da yapılmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi Tahran'da Zarif ile görüştü

Tahran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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