Umman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

07.01.2026 13:17
Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi, Türkiye'de Fidan ile Yemen, Gazze ve Suriye konularını görüşecek.

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Al Busaidi ile görüşmesinde Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde kalıcı siyasi çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediğini, Gazze'deki sürecin ikinci aşamaya taşınması gerektiğini ve Suriye'nin terörden arındırılmasının Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından önemini dile getirmesi bekleniyor.

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Al Busaidi ile görüşmesinde, Türkiye'nin Umman ile ticaret hacmini 5 milyar dolar ortak hedefine yükseltmeyi arzu ettiğini dile getirecek.

Umman'ın bölgesel konuların diyalog yoluyla çözümüne sunduğu katkıların takdirle karşılandığını ifade edecek olan Fidan, Türkiye'nin, Umman'ın komşusu olan Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediğini kaydedecek. Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin çağrısıyla Riyad'da düzenlenmesi öngörülen konferansın Yemen'in istikrarına katkı sağlamasının temenni edildiğini belirtmesi beklenen Fidan, Türkiye'nin Yemen'in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyecek.

Fidan, Ummanlı mevkidaşına, Gazzelilerin barınma ihtiyacı başta olmak üzere, ağır kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmasının ateşkes koşullarıyla bağdaşmadığını belirtecek. Gazze'ye insani yardımların yeterli miktarda ve kesintisiz ulaştırılmasının sağlanması konusunda uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini kaydedecek olan Fidan, Gazze'deki sürecin ikinci aşamaya taşınması gerektiğini ve bu kapsamda hayata geçirilmesi öngörülen mekanizmalara yönelik Türkiye'nin görüşlerinin ilgili taraflarla paylaşılmakta olduğunu aktaracak.

Fidan, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını açıklamasının, istikrarsızlaştırıcı politikalarını bölgenin tümüne yayma hedefinin yeni bir adımını teşkil ettiğini ifade edecek. Suriye'nin terörden arındırılmasının Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından önemine dikkati çekecek olan Fidan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayacak.

Bakan Fidan ayrıca, Türkiye'nin Sudan'da bir an evvel ateşkesin ve barışın sağlanmasını arzu ettiğini kaydedecek.

Kaynak: ANKA

