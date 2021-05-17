Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu

17.05.2021 12:00

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ni gezen Ummanlı bir turist, kendilerini polis olarak tanıtarak pasaport kontrolü yapan iki şahıs tarafından gasp edildi. Tabanca kabzasıyla turistin başına vuran şahıslar, üzerindeki 10 bin doları alıp kaçtı. Yaşanan olayın şokunu atlatamayan Ummanlı turist, gözyaşlarını tutamadı.

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı.

10 BİN DOLARINI ÇALDILAR

Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar. İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu

İstiklal Caddesi, Ramazan Bayramı, turist, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


YORUMLAR (11)
  • IM: BU ÜLKEDE AC YOK GÖZÜ AÇ ÇOK.KIM DEMİŞ BU MILLET AC DIYE YALAN GIDIN MARKETLERE TAHMIN ETMEDIGIN INSANLAR ARABAYI DOLDURUYOR.ELINDE BENDE OLMAYAN TELEFON.SOKAKLARDA ARABA KOYMAYI BIRAK KALDİRIMLARDA OTURACAK YER KALMAMIŞ.SİZ RUYA GORUYORSUNUZ.O METEDILEN ESKI TÜRKIYE DONEMINDE KOCA SOKAKTA BIR BAŞTAN BİR BAŞA SADECE IKI VEYA ÜÇ ARABA VARDI AYAKKABI TAMIRCILERI TERZİLER ESKILERI TAMIR ETMEKTEN VAKİT BULAMIYORDU.ŞİMDI BIRAK AYAKKABI TAMIRINI BİLEN BILE YOK. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • vatandaş: istanbulun zengin semtinde yaşıyorsan görmezsin tabiki,biraz kanal değiştir hep aynı tv kanalını seyretme körelirsin 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı         
12:17
Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı         
12:04
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı         
11:13
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti         
08:25
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement