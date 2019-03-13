Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın; "Direklerden Söktürebilirler Ama Gönüllerden Asla"

Ümmet Akın; "Direklerden Söktürebilirler Ama Gönüllerden Asla"

26 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, bir süredir Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın afişleri sökülerek yerinden kaldırılırken, konuyla ilgili incelemelerde sona gelindi.

Ümmet Akın;
AYDIN (İHA) – Aydın'da, bir süredir Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın afişleri sökülerek yerinden kaldırılırken, konuyla ilgili incelemelerde sona gelindi.

Afişleri aracın belediyelere taşeron hizmet veren bir temizlik şirketine ait olduğunun tespit edildiğini belirten Ümmet Akın, konuyu yargıla taşıyacaklarını belirterek tepki gösterdi. Yaşananları değerlendiren Akın, yerel seçim öncesinde rakiplerinin son çırpınışları olduğunu söyledi. Akın, "Bizim 2 yıldır Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak ilimizde yaşayan her ferttin yarınlarını gözeterek geliştirdiğimiz projeler ortadadır. Biz makam ve mevki düşkünü değiliz, bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli bizi Efeler Belediye Başkan adaylığına layık görmüştür. Hiçbir çirkin provokasyona kapılmadan projelerimizle Efeler halkımıza hizmet için göreve talibiz. Afişlerimizi söküp yırtıp kaldıranlar Aydın halkının vicdan terazisinde acaba bizi yok sayabiliyorlar mı? Biz Efeler 'de gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Seçimlere yaklaşık iki buçuk hafta kala şahsımıza karşı yapılan bu saldırgan tutumları Efeler halkının vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Maşalayanların kimler olduğunu biliyoruz"

"Bu afiş saldırganlarını maşalayanların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz" diyen Akın, şunları kaydetti: "Yüce Türk adaleti bu provokatörler hakkında gereğini en kısa zamanda yapacaktır. Efeler halkımıza güveniyorum, ayağımıza çelme takmaya çalışanlara karşı topyekün beraber, birlikte, bir olmaya davet ediyorum. Bizler Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunarak MOBESE kameralarının incelenmesini talep ettik. En kısa zamanda bunu kimin yaptırdığı ortaya çıkacak ve davacı olacağız" - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Ümmet Akın, Politika
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