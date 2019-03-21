Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın; "En Yakın Rakibimize 20 Bin 500 Fark Atacağız"

Ümmet Akın; "En Yakın Rakibimize 20 Bin 500 Fark Atacağız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek rakiplerine 20 bin 500 oy fark attıklarını açıkladı.

Ümmet Akın;
Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek rakiplerine 20 bin 500 oy fark attıklarını açıkladı.

Son yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Aydın'ın en çok merak edilen ilçelerinden olan Efeler 'de Ümmet Akın yerel seçim yarışını açık ara önde götürdüklerini savunan Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, Efeler ilçesine hizmet etmek için yolla çıktıklarını belirterek, 3 aylık bir eylem planı hazırladıklarını kaydetti. Akın, "Mahalle ve sokaklardaki eksikleri tespit ettiğimizden dolayı seçimi kazanmamız halinde acilen bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için 3 aylık bir eylem planı hazırladık" dedi.

Efelerin kendilerine olan inancının tam olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti: "Onlar ile gönül bağı kurduk. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Efeler ilçemizde destan yazıp, 1 Nisan'dan itibaren de hizmet atağına geçeceğiz"

Öte yandan Akın, 1 haftalık çalışmaların neticesinde en yakın rakiplerine 20 bin ila 20 bin 500 oy fark attıklarını ve hedeflerinin 35 bin oy farkı olduğunu da sözlerine ekledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

Efeler, Ümmet Akın, Politika
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