Ümmühan, serada domates toplayıp, traktör lastiği taşıyarak şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika

ANTALYA'da ailesiyle yaşayan milli güreşçi Ümmühan Duran (17), en son katıldığı Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 6 yıldır güreş sporuyla uğraşan Ümmühan Duran, hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Yeni turnuvalar için hazırlıklarını sürdüren Ümmühan Duran, boş zamanlarında da serada çalışarak ailesine destek veriyor.

Antalya'da oturan Ümmühan Duran, 6 yıl önce antrenman izlerken güreş sporuna başlamaya karar verdi. Anne ve babasının desteğiyle güreş tutmaya başlayan Ümmühan Duran, bugüne kadar çeşitli başarılar elde etti. Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında ikincilik, aynı şampiyonada 2018 yılında üçüncülük elde eden Ümmühan Duran, geçen yıl yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncü, geçen yıl yapılan Yıldız Kadınlar Uluslararası Zafer Turnuvası'nda beşinci oldu. Ümmühan Duran geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ederek başarılarını pekiştirdi. 3 de Antalya şampiyonluğu bulunan Ümmühan Duran, son yapılan milli takım kampına da davet edildi.