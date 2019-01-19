Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Birlik ve Beraberlik İçerisinde Sizlerle Birlikte...

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Birlik ve Beraberlik İçerisinde Sizlerle Birlikte...

11 dakika önce

Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle birlikte Ümraniye'mizi yönetmeye talibiz" Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Karslıların Kaz gecesine katıldı İsmet Yıldırım, 'Şah Kaldırma' geleneğine uydu ve bağışta bulunduİSTANBUL - Karslıların 5.

Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle birlikte Ümraniye'mizi yönetmeye talibiz"
Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Karslıların Kaz gecesine katıldı
İsmet Yıldırım, 'Şah Kaldırma' geleneğine uydu ve bağışta bulundu

İSTANBUL - Karslıların 5. Geleneksel Kaz Gecesine katılan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 'Şah Kaldırma' geleneğine uyarak bağışta bulundu. Gecede Konuşan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle birlikte Ümraniye'mizi yönetmeye talibiz" dedi.
Ümraniye'deki çalışmalarını sürdüren AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Bugün de Kars Darboğaz Köyü Derneği'nin 5. Geleneksel Kaz Gecesi'ne katıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı gecede, Karslıların geleneği olan 'Şah Kaldırma' geleneği büyük ilgi gördü. Şah Kaldırma eşliğinde yöresel oyun oynayan vatandaşlar, geceye renk kattı. 'Şah Kaldırma' geleneği gereğince bir gencin başında bulunan Şah, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'ın önüne bırakıldı. Bunun üzerine başkan adayı Yıldırım, geleneğe uyarak dernek için bağışta bulundu.
Programda konuşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Ümraniye'de doğdum, büyüdüm. Allah da nasip etti, Cumhur ittifakımızın da Ümraniye'deki adayı oldum. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kalkınan İstanbul'umuzu, kalkınan Ümraniye'mizi, 60 haneden 320 bin haneye çıkan güzel Ümraniye'mizi, 700 bin nüfuslu Ümraniye'mizi hep birlikte bu güzel derneklerle, bu güzel STK ile hep birlikte yönetmeye talibiz. İnşallah Allah nasip eder seçilirsek, çok güzel işler yapacağımızı şimdiden ben görüyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

İstanbul, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Politika
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