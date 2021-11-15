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Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada

15.11.2021 11:53

Son dakika haberi... Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücünün, kazadan saniyeler öncesinde aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği ve bir motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücünün, kazadan saniyeler öncesinde aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği ve bir motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan kavşakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazanın meydana geldiği alan savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Meydana gelen feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği anlar ve kazanın hemen öncesi bir motosiklet sürücüsüne de çarptığı saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı.

"Personelimiz saliseler ile ölmekten kurtuldu"

Aracın hızla caddeye giriş yaptığını gören Yücel Polat, "Dün akşam saatlerinde personel motokuryemiz dükkana doğru gelirken yanından hızla bir araç geçti. Personelimiz saliseler ile ölmekten kurtuldu. Araç sürücüsü o hızla ilerideki kavşağı dalmış. Maalesef facia bir kaza meydana geldi. Bu bölge zaten özellikle hafta sonları boş olduğu için hıza müsait bir alan. Cadde üzerine gerekli ışıklandırmaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada

Murat Kılıç, Ümraniye, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada - Son Dakika
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