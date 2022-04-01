Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

01.04.2022 12:17
Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de organize sanayi sitesine panelvan minibüsleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, kilolarca ağırlıktaki demir plaka ve makine parçalarını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Ümraniye'de organize sanayi sitesine panelvan minibüsleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, kilolarca ağırlıktaki demir plaka ve makine parçalarını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de Dudullu Organize Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin önüne Fiat marka ticari panelvan otomobilleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, iş yeri önünde bulunan kilolarca ağırlığındaki piyasa değeri 60 bin lirayı bulan demir plakaları dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Kilolarca ağırlıktaki demir plakaları elleriyle koymuş gibi bulan kar maskeli 5 hırsız demir plakaları kısa sürede otomobillerine yükleyerek sanayi sitesinden hızla uzaklaştı. Olay anı iş yeri önündeki güvenlik kameralarına anbean yansırken olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kar maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, panelvan araçlarıyla gelen kar maskeli hırsızlar sanayi sitesi içerisindeki iş yerinin önüne geliyor. İş yerinin önündeki palet üzerinde bulunan piyasa 60 bin liralık kilolarca ağırlığındaki demir makina parçalarını çalarak kayıplara karışıyor. - İSTANBUL

Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

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Organize Sanayi Sitesi, Hırsızlık, Ümraniye, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de kar maskeli hırsızların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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