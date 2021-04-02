Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi - Son Dakika

Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi

02.04.2021 22:26

Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi Ümraniye'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir araya gelen otizmli 22 çocuk ve aileleri palyaçolarında yer aldığı etkinlikte canlı müzikle birlikte eğlenerek, pasta kesti.

Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi

İSTANBUL - Ümraniye'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir araya gelen otizmli 22 çocuk ve aileleri palyaçolarında yer aldığı etkinlikte canlı müzikle birlikte eğlenerek, pasta kesti. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına katılım sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım çocuklarla sohbet edip, ailelerini dinledi.

Ümraniye Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Organize edilen etkinlik süresince katılım sağlayan aileler ve otizmli çocukları canlı müzik ve palyaçolar eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Başkan İsmet Yıldırım'ın da katılım sağladığı etkinlikte pasta kesilip, mangalda pişirilen köfteler ikram edildi. Etkinlik alanında bulunan palyaçolar ise çocuklarla oyunlar oynayıp, balonlar hediye etti.

"Ümraniye'de engelli kardeşlerimiz için yeni bir projemiz var"

Etkinlik sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de ailelerimiz ve çocuklarıyla millet bahçesinde bir araya geldik. Ailelerimize bu farkındalık adına bir arada olmaları ve birlik sağlamaları açısından böyle bir organizasyon tesis ettik. Bizler engelli kardeşlerimizin hizmetlerini devlet olarak belediyemiz olarak ciddi bir şekilde karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarı döneminde hiç olmadığı kadar engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yürütüldü ve değerli hale geldiler. Bu kardeşlerimiz okullarına gidiyor ve her türlü hizmetleri yapılıyor. Engelli kardeşlerimizin ailelerine bakım ücretleri ödeniyor. Devletimizin bu yardımlarıyla çocuklarımız hem sosyalleşiyor aileleri bir nebze olsun daha rahat ediyor. Belediye olarak Bizim de 6 tane engelli aracımız var. Bizler de bu araçlarla kendilerinin bir telefonuyla yanlarına gidiyor Her türlü istek ve arzularını karşılıyoruz. Bizler onların sosyalleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ümraniye'de şu an yeni bir projemiz var engelli kardeşlerimiz için. Ümraniye engelsiz yaşam merkezi projeleri bitti. En kısa sürede hizmete açıp bu güzel kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Etkinliğe çocuklarıyla katılım sağlayan Nazmiye Güleç ise, "Çok güzel bir etkinlikti. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim çocuklarımızın farkındalığı için yapılan Bu etkinlikte çok mutlu olduk. Çocuklar da çok sevdi geldiler oyunlar oynuyorlar" dedi.

Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi
Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi
Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi
Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi

Ümraniye, Engelli, Nisan, Otizm, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı         
23:21
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı         
20:59
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu         
19:50
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 00:01:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de otizmli çocuklar 'Otizm Farkındalık Günü'nde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei