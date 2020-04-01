Umre sonrası karantinaya alınanların boşalttığı yurt, dezenfekte edildi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, umre dönüşü 252 kişinin 14 gün karantinada tutulduğu yurt, tahliye işleminin ardından temizlik çalışması yapılıp, dezenfekte edildi.

Umre sonrası 16 Mart'ta Türkiye'ye dönenlerden 252'si, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kayseri Talas'taki Hunat Hatun KYK Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresi 2 gün önce sona eren 252 kişiden 60'ının, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek, gözlem süreleri uzatıldı. Kalan 192 kişi ise son yapılan sağlık kontrollerinin ardından dün öğle saatlerinde yurttan çıkarıldı. Tahliyenin ardından yurtta bugün ise temizlik çalışması başlatıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri, yurdu dezenfekte etti.