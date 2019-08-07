Son Dakika Haberleri: Umur Bugay yarın toprağa verilecek
Son Dakika Magazin Haber

Umur Bugay yarın toprağa verilecek

21 dakika önce

Dün öğle saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan 79 yaşındaki Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Umur Bugay yarın toprağa verilecek, System.String[]
Dün öğle saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan 79 yaşındaki Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

Umur Bugay, oyun yazmaya 1972'de başladı, yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.

"Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atan Bugay, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.

"Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi film ve dizilerin senaryolarını da yazan Bugay'ın, 1976'da "İşte Hayat", 1978'de ise "Çöpçüler Kralı" senaryoları, Antalya Film Festivali'nde en başarılı senaryo ödülüne layık görüldü.

Bugay'ın kaleme aldığı "Türk Küçükleri" adlı öykü kitabının yanında, anılarını yazdığı "Oğlum Adam Olacak" kitabı da 2017'de yayımlandı.
Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Umur Bugay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hababam Sınıfı ve Çöpçüler Kralı'nın senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ali Sunal baba oldu Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından şaşırtan Kaz Dağları paylaşımı Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:29:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umur Bugay yarın toprağa verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]