Üna Karaman: "Üretken oyuncularımızı kaybettik"

- Karaman, "Üretken oyuncularımızı kaybettik"

MADRİD - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada istedikleri gibi oynamadıklarını belirterek, "Grubumuzun ilk maçını oynadık. Tabi ki iyi bir oyun ve en azından bizi tatmin edecek bir skorla ülkemize dönmek istiyorduk ama maalesef başaramadık. Önümüzdeki müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz sezonki kadrodan önemli oyuncular kaybettiklerini belirterek, "Bir takımı oluşturan, değiştiren karakterde oyuncular vardır. Dolayısıyla herkes kendi işini ve görevini yapar ve ortaya futbol gerçeği çıkar. Futbol gerçeği içinde sizi ileri taşıyabilecek, oyun kurgusu içinde orta saha katılımı sağlayacak mevcutta 3 oyuncunuzu kaybedince tabi ki bir şey değişecek. Biz geçen sene oyun hattımızdan santrforu da saydığımızda 4 oyuncudan mahrumuz. Bunlar hepsi topla süratli oyunculardı. Bu özellik bizi karşı kaleye daha kolay götürüyordu. Belli yaşa kadar belli bir oyun karakterini oluşturmuş bir oyuncuyu iki üç haftada farklı bir karaktere büründüremezsiniz. Sakatlıklar ve sakatlıkların olabileceği düşüncesiyle yapılacak olan transferler filan şu anki durumun içerisinde" diye konuştu.

"Kadromuz bizi topla oynamaya iten bir anlayışta"

Mevcut kadronun bu oyun anlayışıyla mücadele edeceğinin de altını çizen Karaman, şöyle konuştu:

"Bizim oyunumuz bu kadro nedeniyle mecburen bu şekilde olacak. Kadromuz bizi topla oynamaya iten bir anlayışta. Bu oyuncu karakteri, bu sonucu çıkarır. Bundan sonrası için çok fazla bir seçeneğimiz yok açıkçası. Belki alt taraftan iki üç tane oyuncumuzun katılımı ile sayıyı tamamlayacağız. Belki geçen seneye oranla sıkıcı bir oyun oynayacağız ama transfer dönemine kadar bizi sağlıklı bir şekilde getirmeye çalışacağız. Bir oyuncunun hızı yoksa ona bir ayda hız veremezsiniz. Siz hücumda bir çeşitlilik üretebilirseniz sonuca ulaşırsınız. Özellikle kısa dönemde Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi topla hızlanan, rakibe hücum anlamında bilinmezlik sunan oyuncular gitti. Şimdi maalesef ön tarafta arzu ettiğimiz rakibi zorlayıcı pozisyonlar olmayınca, daha gidip gelen bir oyun oluyor. Savunmamızın da konsantrasyon kaybı olabiliyor. Küçük düzenlemelerle, küçük organizasyonlarla belki geçen senedeki oyundan biraz daha geride kalarak devreye kadar gitmeye çalışacağız."

"Sturridge'in ne zaman hazır olacağını hep beraber göreceğiz"

Karaman, Sturridge'nin ne zaman hazır olacağına dair bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Biz antrenmanı yapmaya devam edeceğiz ne zaman hazır olduğunu hep beraber göreceğiz. Eksiklileri var biraz daha güçlenmesi lazım."

Karaman, bu kadro ile nereye kadar gidebileceklerinin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut arkadaşlarımızın özelliği başka özellikteki arkadaşlarımızın özellikleri ile anlam kazanır. Bir takım kurgusu içerisinde neler olabileceğini bilirsiniz. Dünyanın en güzel heykellerinden birer parça alıp toplasanız bile arzu ettiğiniz sanat eseri ortaya çıkmaz. Abdülkadir Ömür hücuma çıkıyordu, Ekuban top saklıyordu. Nwakaeme rahatlıyordu. Anlıyorsanız böyle, anlamıyorsanız hoca çalıştıramıyor dersiniz. Biz yine elimizden geleni yapıyoruz, en iyi şekilde çalışmaya çalışıyoruz."