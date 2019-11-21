Ünal Karaman, 26 oyuncuya şans verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 26 oyuncusuna şans verdi. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyen isimler oldu.

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar nedeniyle zaman zaman kadro derinliğini kaybederek bazı mevkilerde büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, elindeki kadrodan en iyi verimi almaya çalıştı. Sıkıntılı süreçte genç oyuncularına şans vererek onları yakından görme fırsatı yakalayan deneyimli teknik adam Süper Lig'de yarışın içinde kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne ise erkenden veda etmek durumunda kaldı.

26 OYUNCU KULLANDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde bordo-mavililerin çıktığı 19 maçta 26 oyuncu kullandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyerek her maçta görev alan isimler oldu. Bu iki oyuncuyu 18 maçla Uğurcan Çakır ve Filip Novak takip etti. Bordo-mavililerde bu sezon Pereira ve Jose Sosa 17 maç, Hosseini 15 maç, Doğan Edoğan ve Abdulkadir Parmak 16 maç, Avdija ve Hüseyin Türkmen 13 maç, Yusuf Sarı 12 maç, Kamil Ahmet Çörekçi ve Campi 9 maç, Sturridge ve Ekuban 7 maç, Abdulkadir Ömüar, Fernandes ve Ahmet Canbaz 6 maç, Fıratcan Üzüm ve Koray Kılınç 3 maç, Serkan Asan 2 maç, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun ve Muhammet Akpınar 1'er maç forma giyen isimler oldu.

EN ÇOK SÜREYİ UĞURCAN ÇAKIR ALDI

Trabzonspor'da en fazla sahada kalan isim ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Milli oyuncu bordo-mavili forma ile bin 620 dakika sahada kaldı. Nwakaeme bin 573 dakika, Novak bin 561 dakika, Pereira bin 530 dakika, Sörloth bin 488 dakika, Sosa bin 465 dakika, Hosseini bin 323 dakika, Abdulkadir Parmak bin 193 dakika, Hüseyin Türkmen bin 126 dakika, Campi 713 dakika, Obi Mikel 700 dakika, Kamil Ahmet Çörekçi 614 dakika, Ekuban 572 dakika, Doğan Erdoğan 564 dakika, Fernandes 494 dakika, Abdulkadir Ömür 461 dakika, Avdijaj 440 dakika, Yusuf Sarı 427 dakika, Sturridge 313 dakika, Ahmet Canbaz 164 dakika, Erce Kardeşler, Abdurahim Dursun ve Muhammet Akpınar 90 dakika sahada kalan isimler oldu.

(Gökmen Şahin/İHA)