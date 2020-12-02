UNESCO Ayasofya ve Kariye'de inceleme yapmak istiyor - Son Dakika

UNESCO Ayasofya ve Kariye'de inceleme yapmak istiyor

02.12.2020 19:27
UNESCO Ayasofya ve Kariye'de inceleme yapmak istiyor, System.String[]

UNESCO, müze statüsünden cami dönüştürülen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle ilgili incelemelerde bulunmak istiyor.

UNESCO, müze statüsünden cami dönüştürülen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle ilgili incelemelerde bulunmak istiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Ayasofya ve Kariye'de müzeden camiye çevrilirken yapılan değişiklikleri yerinde incelemek istiyor. UNESCO Genel Direktör Vekili Ernesto Ottone, Türk hükümetinden UNESCO Özel Danışmanı Mounir Bouchenaki'nin incelemelerde bulunmasına izin vermesini istedi.

Bouchenaki'nin Bizans döneminden kalma iki eski kilise olan Ayasofya ve Kariye'de yapılan müdahaleleri ve muhtemel değişiklikleri gözden geçirmesi ve bunları not etmesinin planlandığını vurgulayan Ottone, bu konudaki söylentileri ve dolaşan yanlış bilgilere atıfta bulundu. İki yapıda da Hristiyanlık için değerli olan unsurlara müdahale edildiğine ilişkin söylentilerden rahatsız olduğunu ifade eden Ottone, UNESCO'nun bu iki müzenin camiye dönüştürülmesini onaylayacağı yönündeki yanlış haberlerin de endişe verici olduğunu vurguladı.

Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesi 86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar geçen Haziran ayında atılmaya başlandı. Ayasofya'ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ibadete açılması için Diyanet'e devredilmesini öngören karara attığı imza izledi. 1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan, Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz'da 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi 6'ıncı yüzyıla dayanan ve Bizans döneminden günümüze iyi korunmuş bir şekilde gelen Kariye'nin geçen Ağustos ayında yine Danıştay kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmişti.

KNA,DW/HS,JD

(c)

UNESCO Ayasofya ve Kariye'de inceleme yapmak istiyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Birleşmiş Milletler, Bizans, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam UNESCO Ayasofya ve Kariye'de inceleme yapmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak         
19:06
Abla-kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Abla-kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:39
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir         
17:37
Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor         
17:04
12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
16:11
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı         
14:28
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 19:38:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UNESCO Ayasofya ve Kariye'de inceleme yapmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei