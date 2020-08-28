UNICEF'ten eğitim uyarısı: Okulları açın - Son Dakika

Gerekli tedbirler alınıp okullar açılmazsa Dünya'yı büyük tehlike bekliyor. Uyarı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan geldi. BM tarafından yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 salgınında okulların kapanmasıyla birlikte dünya genelinde öğrencilerin en az üçte birinin sanal eğitime erişimi yok. UNICEF raporunda, dünyada yaklaşık 463 milyon çocuğun uzaktan eğitim için gerekli ekipmana veya elektronik cihazlara erişimi olmadığı kaydedildi. BM, dünya çapında bir buçuk milyar çocuğun okulların kapanmasından etkilendiğini tahmin ediyor.

Avrupa ülkeleri Afrika veya Asya'nın bazı bölgelerine göre daha az etkilendi.

Dünyanın dört bir yanındaki sanal eğitime erişemeyen öğrencilerin 67 milyonu Doğu ve Güney Afrika'da, 54 milyonu Batı ve Orta Afrika'da, 80 milyonu Pasifik ve Doğu Asya'da, 37 milyonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da. UNICEF, hükümetleri 'okulların güvenli bir şekilde yeniden açılmasına öncelik vermeye' çağırdı.

(İHA)