Üniversite için doğru tercih tavsiyeleri - Son Dakika

Üniversite için doğru tercih tavsiyeleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları dün açıklanırken üniversiteler de tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya başladı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları dün açıklanırken üniversiteler de tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya başladı. Dijital ortamda gerçekleşen tanıtım günleri kapsamında "Tercih Sürecinde Doğru Karar" başlıklı üniversitenin online yayınında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen ve Pelin Karahancı, aday öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"TYT ARTIK BİLGİ SINAVI OLMAKTAN ÇOK DAHA ÖTE BİR SINAV"

27 – 28 Temmuzda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavını (YKS) değerlendiren Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, "Bu sürecin en önemli kritiği pandemi nedeniyle sürekli değişikliğe uğrayan YKS öğrencilerin büyük sorunlar yaşamasına sebep oldu. Sınav süreci için ise söylenecek en önemli şeylerden biri de; bütün alanlarda anlam derinliği olan soruların çok olmasıydı. Bu da şöyle bir sonuç çıkarıyor TYT artık bilgi sınavı olmaktan çok daha öte bir sınav. Çünkü öğrencilerin belirli bir süre içerisinde uzun paragraflar ve anlam derinliği olan sorularla nasıl mücadele ettiğinin önemi arttı. Öğrenciler artık hangi sorunun Türkçe hangi sorunun Matematik olduğunun ayrımına varamıyor çünkü sözel mantık kabiliyetinin ölçülme oranı arttı. Yani artık okumak, okuduğunu anlamak ve gerçek yaşam ile bağlantı kurabilmek, doğru analiz edebilmek sınav için önemli bu nedenle 2021 YKS'ye hazırlanacak öğrenciler tatillerini bol bol okuyarak geçirebilirler" diye konuştu.

"TERCİH HATALARINI EN AZA İNDİRGEMEK ADINA ÇALIŞIYORUZ"

Aday öğrencilerin meslek envanterlerini çözüp yatkınlarının hangi alanlara daha uygun olduğunu öğrenmeye çalışması gerektiğine vurgu yapan Karahancı, "Bu süreci tamamen araştırma üzerine ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler her yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak tercih sürecinde aday öğrencilere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. 'Tercih ve Tanıtım Günleri' düzenliyoruz. Rehberlik kadromuz ile birlikte sonuçların açıklanması ile birlikte öğrencilere tercih konusunda profesyonel destek sağlıyoruz. Yine Online Tanıtım Günleri'nde tüm akademik kadromuz ve birçok idari personelimiz ile birlikte öğrencilerin seçeceği bölümlerde doğru karar verebilmeleri, bölümleri tanıyabilmeleri için çaba sarf ediliyor. Bunun yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne ait kapsamlı olarak oluşturulan Tercih Robotu'muzu tüm kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Bu çalışmaların hepsi öğrencilerin hayal kırıklığına uğramaması, seçecekleri bölümleri tanımaları ve tercih hatalarını en aza indirgemek adına yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"TYT PUAN TÜRÜ İLE SADECE İKİ YILLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLEBİLECEK"

Sonucunu gören öğrencilerin sonuç belgesini nasıl değerlendirmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Karahancı, "Sınav sonuç karnesini dikkatli okumalıyız yerleştirme puanı ve sıralamasına bakmak için tercih yapmak istediğimiz puan türünün karşı karşısında Y- şeklinde bir ifade olması gerekmektedir. (Y-TYT, Y-SAY, Y-EA, Y-SÖZ, Y-DİL) Öğrencilerimiz için bu detayı da vermek yararlı olacaktır. TYT puan türü ile sadece iki yıllık ön lisans programlarını tercih edebileceksiniz. Tercih hakkına sahip olabilmeniz için

TYT puanınızın 150 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. TYT puanı ile sadece Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz. Lisans programlarını tercih edebilmek için ise EA, SÖZ, SAY ya da dil puanınızın 170 puan ve üzeri olması gerekiyor. Ancak 170 olan baraj puanı bu yıla özgü" dedi.

"ÖĞRENCİLER KENDİLERİNE YATIRIM YAPSIN"

Öğrencilerden en çok gelen sorulardan bir tanesinin de hangi bölümleri tercih etsem daha avantajlı olur hangi bölümlerde iş garantisi olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, "Öğrencilerin burada hangi bölümün iş imkanı var ona bakayım onu tercih edeyim gibi düşünceleri uzun vadede doğru olmayan bir düşünce tarzıdır. Çünkü bunlar değişken şeylerdir birkaç yıl popüler olan bir meslek birkaç sene sonra popülerliğini yitirebiliyor bu sebeple öğrencilere tavsiyemiz kendilerine yatırım yapsınlar. Kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar. Yaşadığımız dönem için şundan bahsedebiliriz ama Mühendislik alanları, sağlık alanları ve sivil havacılık alanları fazlasıyla popüler ve istihdam oranları yüksek diyebiliriz" diye konuştu.

"GENİŞ ARALIKLI TERCİH YAPIN"

Tercih yaparken öğrencilerin öncelikle nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgilendirmede bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen ise, "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS'de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına da etki edecektir bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA: 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"KİŞİSEL ÖZELLİKLERİMİZE UYGUN BÖLÜMLER SEÇMELİYİZ"

Öğrencilerin bir sene daha YKS'ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmediğini belirten Gülşen, "Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz. Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmelerinde fayda bulunmaktadır. Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık okurken kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere katılıp, Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk projelerine katılıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler" dedi.

"MUTLAKA UZMANLARDAN DESTEK ALIN"

Öğrencilerin tercih listelerini oluştururken devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Gülşen, "Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkanları ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında fayda var" diye konuştu.


- İstanbul
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite için doğru tercih tavsiyeleri - Son Dakika
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