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Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı

16.01.2022 14:17

Erzurum'da final sınavları sürecini tamamladıktan sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne götürülen üniversite öğrencileri, gönüllü gençlerin Hacivat-Karagöz ve Nasrettin hoca kostümleriyle kayak yapıp seslendirdikleri yöresel türküler eşliğinde eğlendi.

Erzurum'da final sınavları sürecini tamamladıktan sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne götürülen üniversite öğrencileri, gönüllü gençlerin Hacivat-Karagöz ve

Nasrettin hoca kostümleriyle kayak yapıp seslendirdikleri yöresel türküler eşliğinde eğlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yakutiye Gençlik Merkezi Lideri Fırat Altunok ve beraberindeki gençlik merkezi gönüllüleri, üniversite öğrencilerinin final stresini atması için Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda araçlarla merkeze getirilen 40 üniversite öğrencisi ve gönüllü gençler, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kostümleriyle bağlama ile gitar çaldı, yöresel türküler seslendirerek mini konser verdi.

Kayak merkezine gelenlerin de türkülere eşlik ettiği etkinlikte, gençler kızakla kayıp gönüllerince eğlenerek final sınavlarının stresini atmaya çalıştı.

Gençlik Merkezi Lideri Altunok, AA muhabirine, gönüllü gençler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üniversitede final sınavı sürecinin bittiğini belirten Altunok, "Öğrencilerin stres atmaları için düzenlediğimiz etkinlikte bağlama ve gitar hocalarımız Erzurum'a ait yöresel türküler söyledi. Gençlerimiz farkındalık oluşturmak için kültümüzde var olan Hacivat-Karagöz ve Nasrettin hoca kostümleriyle Palandöken'e çıktı. Amacımız hem öğrencilerin stres atmasını sağlamak hem de Palandöken Kayak Merkezi'ni tanıtmak. Böylece kayak merkezine hiç gelememiş üniversite öğrencilerini de Palandöken'e getirmiş olduk." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Zehra Doğan da ilk kez Palandöken Kayak Merkezine geldiklerini belirterek, "Yakutiye Gençlik Merkezine teşekkür ederiz, çok güzel etkinlik oldu. Sınavlarımız çok zordu, eğlenerek sınav stresini attık." dedi.

Öğrencilerden Asuman Gül ise kızakla kayıp müzik eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, etkinlikten dolayı gençlik merkezi ekibine teşekkür etti.

Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı
Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı
Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı
Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı

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Kayak Merkezi, Üniversite, Karagöz, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri Palandöken'de kayak ve mini konserle sınav stresini attı - Son Dakika
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