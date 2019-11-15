Üniversite öğrencileri sağlık için pedalladı

Çankırı Karatekin Üniversitesinde "sağlık için pedalla" etkinliği düzenlendi.

Genç Yeşilay Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar Uluyazı Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünden başlayarak kampüsün etrafında bisikletle tur attı.

Program öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, bisikletin insana en fazla enerji harcatan spor dallarından biri olduğunu söyledi.

Sağlık için bisiklete binilmesi gerektiğini vurgulayan Ayrancı, "Eğer bacak kaslarımız güçlü olursa enerjimizi de kaybetmemiş oluruz. O nedenle sağlıklı bir vücut için pedal çevirmemiz gerekiyor. Bisiklet aynı zamanda da önemli bir kültürdür. İletişim dili olan bir spordur. Bugün buraya toplanan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.