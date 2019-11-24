Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, üniversite öğrencisi Avnican B. (19) atkıyla kendisini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde, Osmaniye Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi Avnican B.'den haber alamayan ailesi, gencin bir süredir kaldığı pansiyonun işletmecilerine ulaşıp, durumu bildirdi. Görevliler, Avnican B.'nin odasının kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine pansiyon çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisin eşliğinde kapı açıldı. Avnican B. atkıyla kalorifer borusuna asılı hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Avnican B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avnican B.'nin cesedi morga kaldırıldı.