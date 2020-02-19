Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçmıştı, kaçış nedeni şaşırttı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçmıştı, kaçış nedeni şaşırttı

7 saat önce

Sivas'ta üniversite öğrencisinin devrilen halk otobüsünün altında sıkışarak hayatını kaybettiği trafik kazasının davası görülmeye başlandı.

Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçmıştı, kaçış nedeni şaşırttı, System.String[]

Sivas'ta üniversite öğrencisinin devrilen halk otobüsünün altında sıkışarak hayatını kaybettiği trafik kazasının davası görülmeye başlandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü kaçış gerekçesi olarak, evine kimliğini almak için gittiği söyledi.

Sivas'ta 18 Ekim 2019 gecesi meydana gelen kazada, lüks otomobili ile kavşağa kontrolsüz giriş yapan H.R.A. isimli İranlı iş adamı, M.B. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki sürücü de taksirle ölüme sebep oldukları gerekçesi ile tutuklandı. Olaydan bir süre sonra halk otobüsü şoförü M.B. ara tahliye kararı ile tahliye oldu. Sürücüler bugün Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı.

Duruşmada kaza sonrası olay yerinden ayrılan lüks aracın sürücüsü İranlı iş adamının ifadeleri dikkat çekti. Sanık H.R.A. ifadesinde kaza sonrası olay yerinden kaçmadığını hastanede işlem yaptırabilmek için kimliğini almak için evine gittiğini söyledi.

Sanık ifadesinde, arkadaşını evine bıraktığını oradan da kızımı görmeye gittiğini belirterek yola çıkmadan önce sağı solu kontrol ettiğini ve araç görmediğini söyledi. Sanık sol tarafında bulunan sitenin görüş açısını kapattığını, yola giriş yapmadan hızını yavaşlattığını belirterek hareket etmek istediği anda otobüsle çarpıştığını söyledi. Sanık, çarpışma sonrası aracının kaldırım ile otobüs altında kaldığını ve yola girmeden frene bastığını, selektör yaptığını ve kornaya bastığını söyledi. Hızının yavaş olduğunu ve aracının spor olduğu için otobüsün kamera açısına girmemiş olabileceğini belirten sanık, kaza sonrası çevreden geçenlerin kendisini araçtan çıkardığını dile getirdi.

EVE KİMLİĞİNİ ALMAYA GİTMİŞ

Kaza sonrası arkadaşlarını aradığını ve arkadaşlarının gelerek kendisini olay yerinden hastaneye götürmek için ayrıldıklarını belirten sanık, yanında kimliği olmadığı için hastanede tedavi olamayacağını düşünerek kimliğini almak için eve gittiklerini söyledi. Evden aşağı indiğinde polis ekiplerinin kapının önünde olduğunu belirten sanık, polislerin kendisini aldığını ve ifadeye götürdüğünü söyledi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PATLAYAN CAMDAN FIRLADI

Sanık halk otobüsü şoförü M.B., selektör yaparak aşağı doğru indiğini ve aracı görmediğini belirterek aracın bir anda otobüse vurduğunu söyledi. Otobüs'ün hızının 50 kilometre olduğunu ve şahsın araçla otobüse 2 kez vurduğunu belirten sanık, çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kaza sonrası aracı sağa doğru meyillendiğini ve aracın kaldırıma çarpması ile aracın ön camının patladığını belirten sanık, üniversite öğrencisinin patlayan camdan fırladığını söyledi.

Duruşma sanıkların dinlenmesinin ardından diğer tanıkların da dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Kazaya karışan İranlı iş adamının tutukluluğuna devam edildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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