Son Dakika Haberleri: Üniversitedeki Kazada Ölen Öğrencinin Adı Çankaya'da Yaşayacak

Üniversitedeki Kazada Ölen Öğrencinin Adı Çankaya'da Yaşayacak

2 saat önce

Çankaya Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün adını 100. Yıl Çankaya Evi'ndeki kütüphaneye verecek.

Üniversitedeki Kazada Ölen Öğrencinin Adı Çankaya'da Yaşayacak, System.String[]
Çankaya Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün adını 100. Yıl Çankaya Evi'ndeki kütüphaneye verecek.

Çankaya Belediyesi, 2018'in Kasım ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün adını 100. Yıl Çankaya Evi'ndeki kütüphaneye verecek. İrem Kütük'ün adı, ağırlıklı olarak ODTÜ öğrencileri tarafından kullanılan kütüphaneye 9 Mart Cumartesi saat 13.00'de Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşecek törenle verilecek.

İrem Kütük'ün örnek bir öğrenci olarak hayatın farklı alanlarında çalışmalar yaptığını, Çankaya Belediyesinin etkinliklerinde de aktif rol oynadığını ifade eden Başkan Alper Taşdelen, "İrem'in adını özellikle ODTÜ öğrencilerimizin gece gündüz yoğun olarak yararlandığı kütüphanemizde yaşatmak bizim için buruk bir mutluluk. Çok genç yaşta talihsiz bir olayda yitirdiğimiz kardeşimiz okulunun yakınındaki bu kütüphanede sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

İrem Kütük, Çankaya Belediyesinin Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Mesleki Kütüphane" çalışmasında görev almıştı. ODTÜ öğrencisi, arkadaşları ile Cebeci Çankaya Evi'nde yapılan etkinliğe gençlerin meslek seçimleri konusunda gönüllü olarak destek vermişti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitedeki Kazada Ölen Öğrencinin Adı Çankaya'da Yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]