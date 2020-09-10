Üniversiteli siyam ikizlerine ziyaret - Son Dakika

Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde yaşayan Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Ayşe-Sema Tanrıkulu'nu evlerine giderek, ziyaret ett. Pandemi sürecinde evden dışarı çıkmadıklarını dile getiren siyam ikizleri, okullarını ve arkadaşlarını çok özlediklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun , üniversite öğrencisi siyam ikizleri Ayşe-Sema Tanrıkulu'nu (20) ziyaret etti.

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