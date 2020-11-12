Üniversiteli Tuba'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Üniversiteli Tuba'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

12.11.2020 08:29
Üniversiteli Tuba'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı, System.String[]

Denizli'de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş'ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş'ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş'ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H'nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı. - DENİZLİ

Üniversiteli Tuba'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli, Erkek, Kız, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli Tuba'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


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