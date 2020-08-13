"Üniversitemiz çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlıyor" - Son Dakika

Times Higher Education (THE) (Impact Ranking) 'Affordable and Clean Energy' (Temiz ve Ucuz Enerji) kategorisinde, dünya üniversiteleri arasından 100- 200 sıralamasında yer aldığını hatırlattı. Sıralamayı, Türkiye 'nin temsiliyeti açısından önemli bir başarı olarak değerlendiren Prof. Dr. Bedri Yüksel, "Bu değerlendirme, üniversitemizin uluslararası ve ulusal bazda temiz enerji ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısını da göstermektedir" dedi.

Sıralamanın "Affordable and Clean Energy" (Temiz ve Ucuz Enerji) kategorisinde, üniversitenin yürüttüğü çalışmaların ve çevreye verdiği önemin de bir göstergesi olduğunu belirten Yüksel, "Bilindiği gibi ülkemiz toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 77'sini ithal etmektedir ve bu enerji ithalatının ülke ekonomisine olumsuz etkisi oldukça büyük olmaktadır. Geçmişte, özellikle 1970 yılından sonra dünya enerji fiyatlarındaki ani artışların, ülkemizde büyük ekonomik krizlere yol açtığı ve ülkemize ciddi sıkıntılar yaşattığı bilinmektedir. Ülkemiz, milyarlarca doları enerji ithalatı için harcamaktadır ve bu durum ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etki etmektedir" dedi.

"BAŞARILI ÇALIŞMALARIN GÖSTERGESİ"

Sıralamayı Türkiye'nin temsiliyeti açısından önemli bir başarı olarak değerlendiren Prof. Dr. Bedri Yüksel, "Kategori, uygun fiyatlı ve temiz enerji ile ilgili olarak üniversitelerin enerji kullanımı ve politikaları ile ilgili araştırmalarını ve daha geniş topluluklarda enerji verimliliğini teşvik etme taahhütlerini ölçüyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin sıralamadaki yeri üniversitemizin son zamanlarda yapmış olduğu başarılı çalışmaların bir göstergesidir ve bizler açısından onur vericidir" diye konuştu.

"ÜRETİM KATLANARAK ARTIYOR"

Son yıllarda devletin aldığı önlemlerin yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı arttırdığını ifade eden Prof. Dr. Yüksel, "Verilen teşvikler ve çıkarılan yasalarla yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz gibi enerji kaynaklarından elektrik üretimi katlanarak artmış, artmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINA KATKISINI DA GÖSTERİYOR"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının aynı zamanda çevre dostu olduğu için çevre kirliliğinin azalmasına da katkıda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, "Bu değerlendirme, üniversitemizin uluslararası ve ulusal bazda temiz enerji ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısını da göstermektedir. Üniversitemizin, temiz enerji üretimi, kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında yapmış olduğu çalışmalarla dünya üniversiteleri sıralamasında 100- 200 arasında yer alması önemli bir başarıdır" dedi.

- İstanbul