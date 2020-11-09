Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek - Son Dakika

Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek

09.11.2020 11:01

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de 2008 yılında kurulan ve 200 milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesinde ikinci etap inşaat projelerinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tunceli'de 2008 yılında kurulan ve 200 milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesinde ikinci etap inşaat projelerinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte 2008 yılında, "Tunceli Üniversitesi" adıyla kurulan ve daha sonra kanun hükmünde kararname ile ismi "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirilen kurum, "bilimde öncü, düşüncede özgür" ilkesiyle akademik çalışmalarına devam ediyor.

2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 4 yıllık sosyal hizmet, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo, televizyon ve sinema, finans ve bankacılık, resim, mimarlık, psikoloji, antrenörlük eğitimi ve rekreasyon bölümleri ve 2 yıllık aşçılık ve su altı teknolojisi programlarının da açıldığı üniversiteye, 2 bin 500 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

Şehre hakim bir noktada yer alan üniversitenin yerleşkesinde yapılan ve hala süren inşaatlar hem bilime katkı sunacak hem şehrin çehresini değiştirip ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Munzur Üniversitesinin bu yıl yapılan 2 bin 500 öğrenci kaydıyla büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Üniversitenin sadece öğrenci sayısı ile değil, aynı zamanda AR-GE noktasında da ciddi atılımlarının olduğuna işaret eden İpek, şöyle konuştu:

"En son URAP'ın yaptığı tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında Munzur Üniversitesi 85 üniversite arasında ilk 22'ye girerek büyük bir başarı gösterdi. Yine YÖKAK'ın yaptığı personelin memnuniyeti anketinde de akademik memnuniyet sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında altıncı sırayı elde ederek, büyük başarı örneği gösterdi. Bu da burada çalışan akademisyenlerin mutluluğunu gösteren önemli bir gösterge olarak karşımıza çıktı."

İpek, Munzur Üniversitesine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin ciddi desteği olduğunu belirterek "Tunceli'ye ve Munzur Üniversitesine ciddi katkılar var. Katkıların en önemli örneğini de kampüsün içinde görebiliyorsunuz. Yaklaşık 90 bin metrekare ve 200 milyon liraya yakın bir bütçeyle üniversitedeki yatırımlar birkaç aya kadar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Üniversite yerleşkesi şantiye gibi

Kampüs içindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran İpek, "Bu yatırımlar içerisinde kütüphane binası, termal otel, akademik birimler ve benzeri birçok donatılar olacak. Önümüzdeki yaz ayına kadar Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisini Tunceli'ye kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper Polat da Munzur Üniversitesinin Tunceli için önemli bir getirisi olduğunu belirtti.

Munzur Üniversitesinin kente ciddi anlamda bir katma değer sağladığını ve kentin dinamiklerini etkilediğini aktaran Polat, "Bu inşaatlar kapsamında özellikle 2. etap dediğimiz kapsamda edebiyat fakültesi, iktisat ve idari bilimler fakültesi, sağlık yüksekokulu, güzel sanatlar fakültesi, kongre ve kültür merkezi yapılıyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip kütüphane binası ve yine misafirhane binası inşaatı sürüyor. Burası Tunceli halkına, öğrencilere, akademik ve idari personele bu noktada hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek

Munzur Üniversitesi, Tunceli, İnşaat, Munzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek - Son Dakika


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