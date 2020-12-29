Unkapanı esnafından Yozgatlı öğrencilere bot ve mont desteği - Son Dakika

Unkapanı esnafından Yozgatlı öğrencilere bot ve mont desteği

İstanbul Unkapanı Mefruşat Çarşısı esnafı, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde eğitim gören 200 öğrenciye mont ve bot yardımında bulunuldu.

İstanbul Unkapanı Mefruşat Çarşısı esnafı, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde eğitim gören 200 öğrenciye mont ve bot yardımında bulunuldu. Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Akgül, hayırseverler tarafından gönderilen mont ve botların öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Akgül, "İstanbul Unkapanı Mefruşat Çarşısı esnafının ilçemiz okullarına gönderdiği 200 bot ve mont dağıtımını Saray Yibitaş Lafarge Ortaokulu, Şehit Şaban Karadoğan İlkokulu, Nurdoğdu Ortaokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda yaptık. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

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