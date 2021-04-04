Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı!

Eski NBA oyuncusu ve dünyaca ünlü spor kanalı ESPN analisti Pierce, hiçbir koronavirüs önleminin alınmadığı epey kalabalık bir kumar partisi düzenledi. Paul Pierce, striptizcilerin bol bol dans ettiği kalabalık partiyi aynı zamanda Instagram hesabından canlı olarak anbean yayınladı. Türk olduğu anlaşılan bir kadınla yaptığı konuşma da dikkat çekti.

"TÜRK DİLİNİ HERKES BİLİR"

Yanındaki Türk olduğu anlaşılan bir kadınla da kayıt alan Pierce, "İstanbul, Türk aksanını herkes bilir" diyor. Pierce'ın bu anları da alay konusu oldu.

CEZA ALACAK

İlk olarak Marca'da paylaşılan bu haberde; Pierce'ın cezalandırılma ihtimalinin fazla olduğu belirtildi. Kumar, içkinin ve maddenin bol olduğu partiyle ilgili ESPN henüz bir yorum yapmadı, Pierce'ın takipçileri ise bu durumdan utanç duyduğunu yazdı.