Son Dakika Haberleri: Ünlü çiftten 'Kısa Bir Ara'
Son Dakika Magazin Ünlü çiftten 'Kısa Bir Ara'

Ünlü çiftten 'Kısa Bir Ara'

16 dakika önce

TRT 2'de yayınlanan programda ünlü çift, Beethoven'dan Salvador Dali'ye kadar alanında başarılı birçok duayen ismi anlatıyor.

Ünlü çiftten 'Kısa Bir Ara', System.String[]

TRT 2'de yayınlanan programda ünlü çift, Beethoven'dan Salvador Dali'ye kadar alanında başarılı birçok duayen ismi anlatıyor.

Salvador Dali, Beethoven, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:24 
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