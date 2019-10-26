Ünlü çiftten 'Kısa Bir Ara'
16 dakika önce
TRT 2'de yayınlanan programda ünlü çift, Beethoven'dan Salvador Dali'ye kadar alanında başarılı birçok duayen ismi anlatıyor.
TRT 2'de yayınlanan programda ünlü çift, Beethoven'dan Salvador Dali'ye kadar alanında başarılı birçok duayen ismi anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:24
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