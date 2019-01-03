Ünlü Futbolcudan Messi'ye Uyarı: Sakın Ronaldo Gibi Takımından Ayrılma
17 dakika önce
Merhaba arkadaşlar bu videoda haftanın önemli futbol haberlerini bulabilirsiniz.
Merhaba arkadaşlar bu videoda haftanın önemli futbol haberlerini bulabilirsiniz.
Videoda ki haberler:
---Ünlü Futbolcudan Messi
'ye Uyarı: Sakın Ronaldo
Gibi Takımından Ayrılma.
--- Serdar Aziz
ve Eren Derdiyok Galatasaray
'dan ayrıldı.
--- Cristiano Ronaldo
kazanamadığı ödüller hakkında konuştu.
Ve daha fazlası bu videoda. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:17 Kaynak: Youtube
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