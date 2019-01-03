Son Dakika Haberleri: Ünlü Futbolcudan Messi'ye Uyarı: Sakın Ronaldo Gibi Takımından Ayrılma

Ünlü Futbolcudan Messi'ye Uyarı: Sakın Ronaldo Gibi Takımından Ayrılma

17 dakika önce

Merhaba arkadaşlar bu videoda haftanın önemli futbol haberlerini bulabilirsiniz.

Merhaba arkadaşlar bu videoda haftanın önemli futbol haberlerini bulabilirsiniz.

Videoda ki haberler:

---Ünlü Futbolcudan Messi'ye Uyarı: Sakın Ronaldo Gibi Takımından Ayrılma.

--- Serdar Aziz ve Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrıldı.

--- Cristiano Ronaldo kazanamadığı ödüller hakkında konuştu.

Ve daha fazlası bu videoda. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:17 Kaynak: Youtube

Futbol, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Genel
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