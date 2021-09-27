Ünlü isimler Kozlu Müzik Festavili'nde buluştu - Son Dakika

Ünlü isimler Kozlu Müzik Festavili'nde buluştu
ZONGULDAK - Kozlu Müzik Festivalinin son gününde Sagopa Kajmer, Pera ve Selçuk Balcı sahne aldı.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Kozlu Belediyesi ve Orfe organizasyon tarafından bu yıl iki gerçekleştirilen Kozlu Müzik Festivali sona erdi. Üç gün süren festivalin son gününde ünlü sanatçılar, Sagopa Kajmer, Pera ve Selçuk Balcı sahne aldı. Ünlü sanatçılar soğuk havaya rağen söyledikleri şarkılarla hem ortamı ısttı hemde dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Gençlerde müzik şöleninde ünlü sanatçıların şarkılarına hem bir ağızdan eşlik ederek gecenin tadını çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser sanatçıların veda etmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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