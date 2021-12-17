Ünlü isimler, SMA hastası Duru için sosyal medyada yardım topladı - Son Dakika

İZMİR'de, 5,5 yaşındaki spinal müsküler atrofi (SMA) Tip-1 hastası Duru Meriç'in tedavisine katkı sağlamak için, sanat ve spor camiasından isimler sosyal medyada canlı yayın yaparak destek istedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çifti, kızları Duru'nun 20 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Başını tutamayan, oturamayan, konuşamayan ve kolunu kaldıramayan Duru'ya, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan genetik testlerin sonucunda, SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Meriç ailesi, çocuklarının tedavisi için bugüne kadar birçok kampanya düzenlendi. Göztepe Spor Kulübü'nün stadında iş, sanat ve spor camiasının katılımıyla geçen ay maç organizasyonu yapıldı. Dubai 'de gerçekleşecek gen tedavisinin masrafın yüzde 93'lük kısmı toplandı. Geri kalan kısım için çalışmalar sürüyor. Gen tedavisi için gerekli kilo sınırını korumak için dikkatli beslenen Duru'nun bir an önce tedavi olması gerekiyor.

Duru için sanat ve spor dünyasından birçok isim de sosyal medyadan canlı yayın yaparak destek istedi, yardım topladı. Yayına katılanlar arasında türkücü İbrahim Tatlıses, Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Göztepe Spor Kulübü Asbaşkanı Talat Papatya, şarkıcı Gökhan Akar, dizi ve film oyuncusu Zilan Duru, Masterchef'in yarışmacısı Pelin Zaman, şair yazar Ömer Köroğlu, şarkıcı Ulaş Sezgin, Göztepe Spor Kulübü futbolcuları Atınç Nukan ile Adis Jahohiv ve GAGS Tribün Grubu Başkanı Atilla Bekar yer aldı.

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