Ünlü İsimler Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlü İsimler Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Ünlü İsimler Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
31.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürüldü.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hasan Can Kaya, Uyuşturucu, İstanbul, Adli Tıp, Gözaltı, Reynmen, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü İsimler Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:00:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü İsimler Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.