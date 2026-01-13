Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında - Son Dakika
Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında

Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında
13.01.2026 14:28
Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolüne getirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç., daha sonra sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15:14
