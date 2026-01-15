Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet'in menüsüne eklediği deniz mahsullü yeni ürünleri, sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Ahmet Çiçek'in ahtapot ve deniz ürünlerini iştahla yediği tanıtım videosu, kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı.

AHTAPOTU İŞTAHLA YEDİ

Ancak ürünlerin alışılmışın dışındaki görüntüsü ve sunum tarzı, takipçilerinin büyük bir kısmı tarafından estetik bulunmayarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle ahtapotun vantuzlu yapısının ve ürünlerin servis ediliş biçiminin iştah kapatıcı olduğunu savundu.