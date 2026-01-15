Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
15.01.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
Haber Videosu

Midyeci Ahmet, şubelerinde satışa sunacağı yeni ürününü elleriyle iştahla yedi. Ahtapot gibi ürünlerin görüntüsü sosyal medyada beğenilmedi.

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet'in menüsüne eklediği deniz mahsullü yeni ürünleri, sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Ahmet Çiçek'in ahtapot ve deniz ürünlerini iştahla yediği tanıtım videosu, kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı.

AHTAPOTU İŞTAHLA YEDİ

Ancak ürünlerin alışılmışın dışındaki görüntüsü ve sunum tarzı, takipçilerinin büyük bir kısmı tarafından estetik bulunmayarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle ahtapotun vantuzlu yapısının ve ürünlerin servis ediliş biçiminin iştah kapatıcı olduğunu savundu.

Sosyal Medya, Gastronomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Birol Saygılı Birol Saygılı:
    iyice kafa gittii bunda 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:18:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.