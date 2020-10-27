Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı - Son Dakika

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

27.10.2020 18:11
Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı, System.String[]

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Türkiye'deki şirketleri Yıldırım Mayruk Moda ve Tasarım'ı kapattı. Şansal yaptığı açıklamada, "Zoruyla, zorluğuyla ancak onur ve gururla sürdürdüğümüz mesleğimizin adası olan makasımız kendi isteğimizle kapanmıştır. Saygı sevgi ve teşekkürlerimizle. Hoşçakalın, laik kalın, özgür yaşayın" dedi.

Eylül ayında mesleğe veda eden ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Türkiye'deki şirketleri Yıldırım Mayruk Moda ve Tasarım'ı kapattı.

Barbaros Şansal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tarih 26 Ekim 2020 Pazartesi. Şirketimiz ortakları ve yönetim kurulumuz Barbaros Şansal tarafından alınan kararla Türkiye'de faaliyetlerimize son verilmiş ve şirket kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"60 yıllık çalışma hayatımızda, sayısını hatırlamadığımız istihdam sağlanmış ve tüm çalışanlarımızın sosyal hakları tam olarak karşılanmıştır, Bugüne dek moda evimizde çek senet kredi kartı kullanılmamış hep nakit ticaret yapılmıştır, hiç kredi kullanılmamıştır ve hiçbir borcu yoktur.

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

DARRÜŞAFAKA'YA BAĞIŞ

Ulusal ve uluslararası anlamda sayısız koleksiyon ve defilelerin yanı sıra gösteri ve prodüksiyon anlamında birçok ilkin öncülüğü üstlenilmiş ve tüm bu süreç arşivlenmiştir. 10.000'den fazla hanımefendiye servis vermenin mutluluk ve gururu kazancımızdır.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinin mesleğimizle ilgili olan özel arşivimizi korumaya almış bulunmaktayız, ilaveten, stok koleksiyonlarımızda bulunan dünyanın en ünlü ve kaliteli firmaları tarafından üretilmiş emsalsiz kumaşlarımızı daha aydınlık bir gelecek için mücadele eden Darrüşafaka'ya bağışlamış, son jübile galamız da yer alan 250 kostüm ise gelecek nesillere emsal ve kültür oluşturması için yaşayan müze projesi kapsamında Mersin Mezitli Belediyesine hibe edilmiştir.

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

"MAKASIMIZ KENDİ İSTEĞİMİZLE KAPANDI"

Zoruyla, zorluğuyla ancak onur ve gururla sürdürdüğümüz mesleğimizin adası olan makasımız kendi isteğimizle kapanmıştır. Saygı sevgi ve teşekkürlerimizle. Hoşçakalın, laik kalın, özgür yaşayın

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

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Son Dakika Ekonomi Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı - Son Dakika Ekonomi

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