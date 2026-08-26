Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti - Son Dakika
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Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

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Afrika'nın gözde tatil cenneti Zanzibar'da deniz kaplumbağalarıyla birlikte yüzerek keyifli anlar geçiren ünlü model Cynthia Benitez, beklemediği bir saldırıyla neye uğradığını şaşırdı. Suda yüzdüğü sırada arkasından sessizce yaklaşan bir deniz kaplumbağasının ısırığına maruz kalan genç model, o anlarda büyük bir panik yaşadı.

Egzotik tatil rotalarının başında gelen Zanzibar'a giden ünlü model Cynthia Benitez talihsiz bir olay yaşadı.

Bölgenin dünyaca ünlü turkuaz sularında deniz kaplumbağalarıyla yüzme deneyimi yaşamak isteyen model Cynthia Benitez, bu anları ölümsüzleştirmek için suya girdi. Etrafındaki onlarca deniz canlısıyla uyum içinde yüzen ve keyifli vakit geçiren genç model, deniz canlılarından birinin beklenmedik hamlesiyle aniden kesintiye uğradı.

Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

"BANA ZARARSIZ DEDİLER"

Suyun içinde etrafı izleyerek yüzen Cynthia Benitez'e arkasından sessizce yaklaşan irice bir deniz kaplumbağası, genç modele doğru hamle yaptı. Kaplumbağanın ani ısırığıyla suyun içinde büyük bir şok yaşayan ve acıyla irkilen model, panik halinde çırpınarak hayvanın yanından uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından yaşadığı korku dolu saniyeleri anlatan ve o anki şaşkınlığını gizleyemeyen Benitez, "Bana zararlı olmadıklarını söylediler." diyerek takipçilerine aktardı.

Magazin, Afrika, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti - Son Dakika

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