Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Egzotik tatil rotalarının başında gelen Zanzibar'a giden ünlü model Cynthia Benitez talihsiz bir olay yaşadı.

Bölgenin dünyaca ünlü turkuaz sularında deniz kaplumbağalarıyla yüzme deneyimi yaşamak isteyen model Cynthia Benitez, bu anları ölümsüzleştirmek için suya girdi. Etrafındaki onlarca deniz canlısıyla uyum içinde yüzen ve keyifli vakit geçiren genç model, deniz canlılarından birinin beklenmedik hamlesiyle aniden kesintiye uğradı.

"BANA ZARARSIZ DEDİLER"

Suyun içinde etrafı izleyerek yüzen Cynthia Benitez'e arkasından sessizce yaklaşan irice bir deniz kaplumbağası, genç modele doğru hamle yaptı. Kaplumbağanın ani ısırığıyla suyun içinde büyük bir şok yaşayan ve acıyla irkilen model, panik halinde çırpınarak hayvanın yanından uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından yaşadığı korku dolu saniyeleri anlatan ve o anki şaşkınlığını gizleyemeyen Benitez, "Bana zararlı olmadıklarını söylediler." diyerek takipçilerine aktardı.