Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi
06.06.2026 17:25
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Ekranların sevilen yüzü Aleyna Solaker, özel hayatında en mutlu "Evet"ini dedi. Başarılı oyuncu, bir süredir gözlerden uzak mutlu bir birliktelik yaşadığı iş insanı Berk Boyacıgil'den Fethiye’nin eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde rüya gibi bir evlilik teklifi aldı.

Kırgın Çiçekler ve Güller ve Günahlar gibi başarılı yapımların güzel oyuncusu Aleyna Solaker, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berk Boyacıgil’den Fethiye’de rüya gibi bir evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabını veren ünlü oyuncu, mutluluğa yelken açtı.

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

SÜRPRİZ TEKLİF FETHİYE'DE GELDİ 

Ekranların sevilen yüzü Aleyna Solaker, özel hayatında hayatının en anlamlı "Evet"ini dedi. Sevgilisi Berk Boyacıgil ile tatil için Fethiye'yi seçen güzel oyuncu, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Boyacıgil'in gizlice ve titizlikle hazırladığı organizasyon, Solaker'e duygusal anlar yaşattı.

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

GÜN BATIMINDA "EVET" DEDİ

Fethiye’nin o meşhur, büyüleyici gün batımı manzarası eşliğinde sevgilisinin uzattığı yüzüğe ve yaptığı bir ömür boyu birliktelik teklifine "Evet" yanıtını veren Aleyna Solaker, evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış oldu. İkilinin yakın çevresi, uzun süredir parmakla gösterilen mutlu ilişkilerini artık bir düğünle taçlandırmak istediklerini doğruladı.

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

MAGAZİN DÜNYASI VE HAYRANLARI TEBRİK YAĞDIRDI 

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandıran bu romantik gelişmenin ardından, çifte yakın dostlarından ve Aleyna Solaker'in hayranlarından binlerce tebrik mesajı yağdı.

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Önümüzdeki günlerde düğün hazırlıklarına başlaması beklenen taze nişanlı çiftin mutluluğu, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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Son Dakika Ünlüler Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Caner Atil Caner Atil:
    eeee bizene bundan bunun neresi son dakika haberi 0 0 Yanıtla
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