Ünlü oyuncu Fatma Girik motosikletle Bodrum sokaklarında tur attı
8 saat önce
Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde kardeşinin kullandığı motosikletle gezintiye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde kardeşinin kullandığı motosikletle gezintiye çıktı.
İki aylık tedavi sürecinin ardından, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine dönen Girik, ilk sahilde yürüyüş yaptı.
Daha sonra kardeşi Günay Girik'in kullandığı motosiklete binerek bir süre tur atan Girik'in oldukça keyifli olduğu görüldü.
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