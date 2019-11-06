Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Fatma Girik motosikletle Bodrum sokaklarında tur attı
Son Dakika Kültür Sanat Ünlü oyuncu Fatma Girik motosikletle Bodrum sokaklarında tur attı

Ünlü oyuncu Fatma Girik motosikletle Bodrum sokaklarında tur attı

8 saat önce

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde kardeşinin kullandığı motosikletle gezintiye çıktı.

Ünlü oyuncu Fatma Girik motosikletle Bodrum sokaklarında tur attı, System.String[]

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde kardeşinin kullandığı motosikletle gezintiye çıktı.

İki aylık tedavi sürecinin ardından, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine dönen Girik, ilk sahilde yürüyüş yaptı.

Daha sonra kardeşi Günay Girik'in kullandığı motosiklete binerek bir süre tur atan Girik'in oldukça keyifli olduğu görüldü.

Fatma Girik, Bodrum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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