Ünlü oyuncu Fatma Girik motosikletle Bodrum sokaklarında tur attı

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde kardeşinin kullandığı motosikletle gezintiye çıktı.

İki aylık tedavi sürecinin ardından, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine dönen Girik, ilk sahilde yürüyüş yaptı.

Daha sonra kardeşi Günay Girik'in kullandığı motosiklete binerek bir süre tur atan Girik'in oldukça keyifli olduğu görüldü.