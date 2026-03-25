Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bu gece düzenlenen operasyonlarda iş, spor ve magazin dünyasından dikkat çeken isimler gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Hande Erçel ve tanınmış model Didem Soydan'ın da bulunduğu öğrenildi.
Gece yarısı gelen gözaltı dalgasında Erçel'in eski sevgilisi Hakan Sabancı da yer aldı. İkili 3 yılık ilişkilerini beklenmedik bir anda sonlandırmıştı.
Edinilen bilgilere göre, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında ekipler gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtirken, gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
