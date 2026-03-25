Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bu gece düzenlenen operasyonlarda iş, spor ve magazin dünyasından dikkat çeken isimler gözaltına alındı.

ERÇEL VE SOYDAN DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Hande Erçel ve tanınmış model Didem Soydan'ın da bulunduğu öğrenildi.

ERÇEL'İN ESKİ SEVGİLİSİ DE ALINDI

Gece yarısı gelen gözaltı dalgasında Erçel'in eski sevgilisi Hakan Sabancı da yer aldı. İkili 3 yılık ilişkilerini beklenmedik bir anda sonlandırmıştı.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Edinilen bilgilere göre, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında ekipler gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtirken, gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.