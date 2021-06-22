Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Bakan, sosyal medyadan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Renkli paylaşımları beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini şaşırttı.
Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sayıya boyatan Bakan, son halini Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan karelerin altına onlarca yorum geldi.
Yakın arkadaşlarından takipçilerine kadar birçok isim beğenisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Seda Bakan'ın fotoğrafına Duman grubunun "Senden daha güzel" şarkısını da ekleyerek hikayesinde paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! - Son Dakika Magazin